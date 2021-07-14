В Бразилии госпитализировали президента страны Жаира Болсонару. Его доставили в столичный военный госпиталь с болями в области брюшной полости.

Отмечается, что решение о госпитализации приняла команда медиков администрации президента для того, чтобы «выяснить причины икоты».

«Президент проведет под наблюдением от 24 до 48 часов, пребывание в больнице в течение всего этого времени необязательно. Он пребывает в добром расположении и чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении пресс-службы президента, которое приводит «Корреспондент».

Ранее Болсонару сообщил, что его на протяжении нескольких дней мучает непрекращающаяся икота после того, как он перенес установку двух имплантов на зубах.

Minval.az