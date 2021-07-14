Экс-президент США Джордж Буш-младший раскритиковал вывод американских военнослужащих из Афганистана, сообщает в среду «Дойче велле».

«Вы знаете, я думаю, что да, потому что полагаю, что последствия будут невероятно плохими», — заявил он в интервью этому телеканалу, отвечая на вопрос журналиста можно ли считать ошибкой вывод войск США из Афганистана.

«Я боюсь, что афганским женщинам и девушкам будет нанесен неописуемый ущерб… Я думаю о переводчиках (работавших с иностранными военными в Афганистане — ИФ) и других людях, которые помогали силам НАТО. Их просто бросят, чтобы их убили эти очень жестокие люди. Все это разбивает мне сердце», — добавил он.