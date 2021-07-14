Папа Римский Франциск, которому сделали операцию на кишечнике, выписался из больницы «Агостино Джемелли», сообщает РИА «Новости».

Понтифик выехал из клинике на машине около 11.00 и направился в Ватикан.

Ранее Папа Римский впервые появился на публике после операции: он выступил с традиционной воскресной проповедью.

Он выразил благодарность помогавшим ему медикам и призвал собравшихся молиться за здоровье больных, находящихся в тяжелом состоянии, во всем мире. Прихожане, в свою очередь, выразили радость в связи с возвращением понтифика и пожелали ему сил и выздоровления.

Об операции стало известно 4 июля, а 5 июля Ватикан заявил, что лечение папы Франциска продлится около недели при условии, что у него не будет осложнений.

В пятницу, 9 июля, Франциск отслужил Святую Мессу — в маленькой часовне, расположенной в больничной квартире. В таинстве приняли участие люди, которые в эти дни помогают главе римско-католической церкви.

Minval.az