

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что на переговорах с США по трубопроводу «Северный поток — 2» удалось добиться прогресса, сообщает агентство ДПА.

«За последние недели было проведено много предварительной работы, и я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились», — приводит агентство слова министра.

Как отмечает агентство, министр не уточнил, можно ли ожидать прорыва от встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом.

«Главное, что у нас есть цель перед глазами, и я также уверен, что мы ее достигнем», — сказал Маас.

Конкретных сроков министр также не привел.

«Но, конечно, было бы прекрасно, если бы это случилось в ходе визита канцлера в Вашингтон», — цитирует его слова агентство.

В среду Меркель отправится с официальным визитом в Вашингтон, где в четверг проведет встречу с Байденом. Помимо двусторонних отношений, как заявляла ранее канцлер ФРГ, одной из тем переговоров станет «Северный поток — 2» и вопрос обеспечения Украине гарантий транзита российского газа.

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