В Канаде на территории еще одной бывшей школы-интерната для детей коренного населения обнаружили массовое захоронение, сообщает CBC News.

Отмечается, что находка была сделана на острове Пенекалут неподалеку Ванкувера. По информации издания, это более 160 «не обозначенных и не задокументированных могил».

Школа-интернат, на территории которой они обнаружены, работала с 1890-х до 1970-х годов и финансировалась за счет государства.

На данный момент неизвестно, идет ли речь именно о детских захоронения.

в июне на территории двух бывших школ-интернатов в канадских провинциях Британская Колумбия и Саскачеван обнаружили незадокументированные останки почти тысячи человек. Вероятно, это дети индейцев, умерших во время обучения. ООН потребовала провести расследование.

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