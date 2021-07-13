Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране не рассматривается возможность введения обязательной вакцинации немцев от COVID-19.

«Мы не собираемся идти по этому пути», — подчеркнула Меркель, комментируя введение обязательной вакцинации во Франции, о которой объявил Эммануэль Макрон.

Канцлер Германии отметила, что немецкое правительство будет продолжать придерживаться изначально поставленной стратегии – рекламировать пользу от общей вакцинации против COVID-19.

«Чем больше людей вакцинируются, тем свободнее мы станем. Вакцинация защищает не только вас, но и тех, кто вам близок, и кого вы любите», — подчеркнула Меркель, которую цитирует «Газета.ру» со ссылкой на Die Welt.

Она также отметила, что не считает нужным вводить осенью новый локдаун на фоне четвертой волны распространения коронавируса, напомнив об обязательном соблюдении правил гигиены, своевременном тестировании граждан и ношении средств индивидуальной защиты.

Minval.az