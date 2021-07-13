В немецком бундесвере начало работу космическое командование, оно будет отслеживать спутниковую информацию и действия других стран в космосе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны ФРГ.

Как заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, страна является «высокоиндустриализированным и высоко интегрированным обществом знаний».

«Оно живет в той же степени за счет информации, как и экспорта. Поэтому наше благосостояние и безопасность в высокой степени связаны с космическим пространством», — сказал министр.

По ее словам, все действия Германии в космосе будут оборонительными, в отличие от активности, проводимой другими странами.

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