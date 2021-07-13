Верховный суд Израиля отменил запрет на суррогатное материнство для однополых пар и одиноких мужчин. Об этом сообщает The Times of Israel. Решение вступит в силу через полгода. Такой срок отведен правительству Израиля, чтобы подготовиться к новым правилам.

Поводом для судебного решения стал иск гей-пары Этая Пинкаса и Йоава Арада, поданный еще в 2010 году.

Сейчас пользоваться услугами суррогатных матерей в Израиле могут лишь гетеросексуальные пары и одинокие женщины. В 2020 году Верховный суд Израиля признал этот закон нарушающим права на равенство и на родительство и отвел срок Кнессету, чтобы отменить его. Но парламент этого не сделал, поэтому Верховный суд отменил закон своим решением.

Minval.az