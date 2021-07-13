

«Нас связывают с братским Афганистаном глубокие историко-культурные связи. Мы делаем, и будем делать всё необходимое в плане их безопасности».

Об этом в беседе с журналистами заявил сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Вся деятельность Турции в Афганистане направлена на соблюдение интересов афганского народа. Мы там уже 20 лет. Мы не участвовали в боевых действиях. Наша цель – продолжать присутствие в этой стране во имя безопасности и благополучия наших афганских братьев».

Говоря о растущем влиянии «Талибана» в Афганистане, министр отметил, что в Турции внимательно следят за развитием ситуации, включая и безопасность границ Таджикистана, Узбекистана.

«Мы учитываем вероятность начала волны миграции в Турцию. Слава Аллаху, в настоящее время нет никаких трудностей».

Minval.az