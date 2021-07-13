Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 миллионов евро за агрегацию новостных заголовков СМИ и фрагментов их статей в сервисе Google News.

Штраф был наложен, так как компания проигнорировала вынесенное в 2020 году решение регулятора, обязывавшее ее заключать соглашения со СМИ об использовании их контента.

Жалобу на Google подало объединение крупнейших французских изданий, в которое, в числе прочих, вошли Agence France-Presse, Le Figaro и Le Monde — они обвинили интернет-компанию в том, что она отказывается вести с ними переговоры о компенсациях.

В течение двух месяцев Google также должен предоставить властям план того, как компания собирается в дальнейшем решать вопросы с компенсациями СМИ и новостным агентствам. В случае, если Google не сделает этого, компании будет грозить штраф в размере 900 тысяч евро за каждый день просрочки.

Minval.az