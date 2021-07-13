Чешские власти рассматривают возможность значительного ужесточения в республике социальных ограничений из-за коронавируса в связи с распространением на ее территории штамма «дельта». Со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша об этом сообщило во вторник Чешское радио, передает ТАСС.

Чешское правительство обеспокоено ускоряющимся распространением штамма «дельта». В связи с этим Бабиш, активно призывающий жителей страны к вакцинации, допускает в обозримой перспективе восстановление ряда жестких социальных ограничений. Наиболее тревожная обстановка, как он отмечает, складывается из-за увеличения числа заразившихся среди молодежи.

Власти Чехии обязали с 19 июля организаторов общественных мероприятий с участием свыше одной тысячи человек заранее информировать о времени и месте их проведения санитарно-эпидемиологическую инспекцию. Это позволит усилить контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности, включая проверку наличия у присутствующих справок об отрицательных результатах тестов на коронавирус или о прохождении вакцинации.

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