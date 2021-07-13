

Решение Вашингтона покинуть Афганистан является единственно правильным: более длительное пребывание американских войск в стране не изменило бы ничего, считает бывший сотрудник Госдепа Элизабет Шеклфорд.

Экс-дипломат в своей статье для Chicago Tribune пишет, что даже если бы контингент Соединенных Штатов остался бы в Афганистане еще на пять лет или покинул бы страну пять лет назад, результат был бы тем же – движение «Талибан» существенно продвинулось бы и в первом, и во втором случае.

Шеклфорд отметила, что американцам не удалось создать боеспособную армию Афганистана, зато они оставили после себя «коррумпированное непопулярное правительство» в Кабуле.

Аналитики разведки США отмечают в этой связи, что нынешний афганский режим может рухнуть в течение шести месяцев после окончательного вывода войск.

В совокупности США потратили на кампанию $2 трлн – эти деньги налогоплательщиков можно было инвестировать «дома», подчеркивает экс-дипломат. Американские военные также оставили талибам многочисленную военную технику, на которую пошли средства из государственной казны.

Однако самые большие потери – не финансовые, а человеческие. За все время кампании погибли 2442 солдата: 1144 – от международной коалиции во главе с США и 3800 контрактников. Среди мирного афганского населения потери исчисляются более полусотней тысяч человек, точные цифры неизвестны.

Бывшая сотрудница Госдепа также выразила мнение, что США «так и не научились оставлять после себя демократичное и эффективное правительство».

«Независимо от того, сколько войск мы отправляем, сколько огневой мощи мы используем или как долго мы остаемся, одни лишь Соединенные Штаты не могут в чужой стране создать новое и эффективное правительство. Мы должны были уже усвоить этот урок», – пишет Шеклфорд.

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