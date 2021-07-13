

Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о выявлении новой производственной проблемы в некоторых непоставленных самолетах 787 Dreamliner, разработанных американским авиастроительным концерном Boeing. Как во вторник со ссылкой на заявление регулятора сообщило агентство Reuters, производитель обязан устранить дефект до начала поставок.

По данным агентства, проблема затрагивает «носовую часть фюзеляжа некоторых самолетов Boeing этой серии, находящихся в инвентарном списке непоставленных самолетов компании». Дефект был обнаружен в ходе общесистемной проверки самолетов модели 787, инициированной по требованию регулятора.

В авиационном управлении добавили, что на основании данных проверки будет решено, следует ли вносить правки в конструкции самолетов 787 серии, уже находящихся в эксплуатации.

Представители Boeing отказались комментировать данную информацию.

В мае Boeing приостановил поставки самолетов 787 Dreamliner из-за дополнительных требований со стороны регулирующих органов.

Корпорация и до начала пандемии переживала серьезный кризис. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, погибли 157 человек. После этого эксплуатация лайнера была приостановлена во многих странах, включая РФ, Соединенные Штаты и государства Евросоюза. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих самолетов был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы. В декабре 2020 года в США возобновилась эксплуатация этих самолетов.

Minval.az