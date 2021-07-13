

Канцлер Германии Ангела Меркель оскорбила президента США Джо Байдена, поддержав строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал на страницах Bloomberg немецкий публицист Андреас Клут.

Он полагает, что во время предстоящего визита Меркель в США стороны попытаются «продемонстрировать трансатлантическую гармонию» — «американцы будут скрывать глубочайшее разочарование, а немцы — гнетущее беспокойство».

Автор материала отмечает, что Меркель дважды проявила пренебрежение к президенту США Джо Байдену. «Первая обида была нанесена в декабре, за несколько недель до того, как Байден был приведен к присяге, когда она перешла к следующему этапу договоренностей между Китаем и ЕС по инвестициям, даже не проконсультировавшись с помощниками Байдена. Вместо того чтобы помочь Вашингтону в сдерживании Пекина, Меркель хочет, чтобы у Европы имелись варианты действий», — полагает Клут. «Вторым и более серьезным оскорблением стал ее отказ даже незначительно уступить поддержанным обеими американскими партиями требованиям относительно вызывающего споры газопровода, который строят из России в Германию», — говорится в статье.

Клут подчеркнул, что Меркель не уступила требованиям американского лидера по трубопроводу «ни на дюйм» и это «станет обузой» для ее преемника на посту канцлера ФРГ, а также приведет к «отчуждению между США и европейскими партнерами». Автор считает, что вопросы, касающиеся «Северного потока — 2», будут омрачать отношения между США и Германией в течение многих лет.

По мнению обозревателя, упорная защита «Северного потока — 2» станет «пятном на репутации» Меркель, так как ее позиция «отталкивает» США и европейских партнеров и демонстрирует «лицемерие страны». В материале отмечается, что во время предстоящей встречи с президентом США канцлеру предстоит предложить идеи, как поступить «с геополитическим беспорядком, который она устроила».

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