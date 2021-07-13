В 2020 году пандемия коронавируса вызвала в мире сильную рецессию и поставила под угрозу доступ населения к продовольствию, говорится в отчетеООН, опубликованном на сайте ЮИСЕФ.

Согласно данным ООН, в прошлом году голод резко вырос как в абсолютном, так и в пропорциональном выражении — 2,3 миллиарда человек, или 30% населения мира, на сегодня не имеют постоянного доступа к полноценному питанию.

Отмечается, что этот показатель за год подскочил на столько же, сколько в среднем за предыдущие пять лет. Также за год увеличилось число тех жителей планеты, которые постоянно недоедают. В частности, голодали в прошлом году до 811 миллионов человек, или около 9,9% населения мира (по сравнению с 8,4% в 2019 году).

Кроме того, после «коронавирусного» года из-за голода более 149 миллионов детей в возрасте до пяти лет имеют задержку в развитии или слишком низкие для своего возраста и больше 45 миллионов — истощены или слишком худые. И только 39 миллионов детей имеют лишний вес.

Minval.az