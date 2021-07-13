Трое чернокожих игроков сборной Англии по футболу — Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — получили в соцсетях оскорбительные и расистские комментарии после того, как в финале Евро-2020 они не смогли забить команде Италии в серии послематчевых пенальти, пишет Reuters.

Полиция Лондона назвала такие комментарии неприемлемыми и пообещала провести расследование.

Одновременно с этим, как сообщает BBC News, в пригороде Манчестера испортили мурал с изображением Маркуса Рашфорда. На граффити написали несколько оскорбительных слов, их прикрыли черной пленкой, на которой вскоре появились стикеры со словами поддержки футболиста. Местная полиция начала расследование случившегося.

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