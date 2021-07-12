Израиль в ответ на продолжающееся затишье на границе с сектором Газа увеличил с понедельника рыболовную зону для палестинских рыбаков у побережья анклава с девяти морских миль (около 16,5 км) до двенадцати морских миль (около 22 км). Об этом сообщило управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях (КОГАТ), которое является подразделением министерства обороны.

«В связи с продолжающимся спокойствием на границе было принято решение с понедельника увеличить зону рыболовства у берегов сектора Газа с девяти до двенадцати морских миль», — говорится в заявлении КОГАТ, которое приводит ТАСС.

25 июня Израиль увеличил рыболовную зону для палестинских рыбаков с шести морских миль (около 11 км) до девяти морских миль, 28 июня разрешил поставки топлива для единственной в секторе электростанции. Тогда же был разрешен прерванный в начале мая импорт сырья для жизненно важных гражданских предприятий в секторе Газа через КПП «Керем Шалом», с 12 июля разрешены к провозу в анклав товары медицинского назначения, рыболовные снасти, сырье для текстильной промышленности, указали в КОГАТ.

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