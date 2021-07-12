Власти Индонезии депортируют четырех туристов, которые нарушили местные коронавирусные ограничения, сообщает «Вестник Кавказа» со ссылкой на Associated Press (AP).

Депортации подлежат два туриста из России. Одна из них сдала положительный тест на коронавирус после прибытия на Бали и нарушила режим самоизоляции, выйдя из отеля. Ее перевели на изоляцию в столицу острова и отправят на родину как только она выздоровеет.

Другой российский турист оказался в камере содержания в иммиграционной службе за неношение маски. Аналогичное нарушение допустили туристы из США и Ирландии. Все они покинут Бали и вернутся в свои страны в понедельник вечером.

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