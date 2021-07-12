Актер Джеки Чан похвалил деятельность Коммунистической партии Китая и заявил о желании стать ее членом.

О своем намерении вступить в партию Джеки Чан заявил на мероприятии, которое организовала государственная Китайская ассоциация кино. Встреча была посвящено обсуждению речи лидера Китая Си Цзиньпина по случаю столетия Коммунистической партии Китая (КПК).

«Я вижу величие КПК — она выполнит свои заявления и обещания не за сто лет, а всего за несколько десятилетий», — сказал актер, слова которого приводит RTVI со ссылкой на Global Times.

По словам Джеки Чана, его впечатлила храбрость военных, которые под руководством КПК сражались с японскими захватчиками во время Войны сопротивления японской агрессии (1931-45).

Выступление Джеки Чана показало изменение мнения гонконгских элит о Коммунистической партии Китая в последние годы, сообщил Ли Сяобин, эксперт по исследованиям Гонконга, Макао и Тайваня в Университете Нанькай в Тяньцзине. По его мнению, пандемия коронавируса, а также мероприятия по празднованию столетия КПК, показали гонконгцам, как разные поколения членов партии «внесли свой вклад и пожертвовали собой во имя революции и развития страны».

Джеки Чан — выходец из Гонконга, который до 1997 года находился под управлением Великобритании. Родители актера были беженцами из материкового Китая.

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