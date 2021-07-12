Глава МИД Ирана Джавад Зариф надеется, что окончательные договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будут достигнуты в августе.

В Вене с апреля ведутся переговоры Ирана и «пятерки» международных посредников (РФ, КНР, Великобритания, Германия и Франция) с целью синхронизировать возобновления выполнения Тегераном в полном объеме положений СВПД и отмены антииранских санкций, введенных США после их выхода из сделки в мае 2018 года.

Переговоры в Вене «приблизились к рамкам возможного соглашения о снятии американских санкций», — написал Зариф в последнем отчете парламенту о ходе консультаций.

«Надеюсь, что то, что было достигнуто до сих пор, будет завершено к началу работы будущей администрации», — отметил министр, которого цитируют в понедельник иранские СМИ.

Ранее сообщалось, что церемония приведения к присяге избранного 18 июня президента Ирана Ибрахима Раиси состоится 3 августа.

Minval.az