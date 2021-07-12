

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в США 14-16 июля получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса», — сказал он, добавив, что «вместе с университетом Джонса Хопкинса это будет 18-я почетная ученая степень».

После переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне 15 июля американская сторона организует ужин для Меркель и ее супруга Йоахима Зауэра.

Minval.az