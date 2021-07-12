Войска США после прихода к власти президента Джо Байдена оставляют в Афганистане вооружение и оборудование на миллиарды долларов, которое попадает в руки радикального движения «Талибан». Об этом заявил в воскресенье предыдущий американский лидер Дональд Трамп на конференции консервативных кругов США в Далласе (штат Техас).

«Он [Байден] оставляет оборудование на миллиарды долларов. Я говорил генералам, что хочу вернуть каждый гвоздь, хочу вернуть все танки. Вместо этого сейчас «Талибан» устраивает парады с нашим оружием, которое Джо Байден оставил им. Это позор», — подчеркнул Трамп.

Minval.az