Жительницы Чешской Республики смогут отказаться от добавления суффикса «ова» к своей фамилии в документах. Соответствующие поправки в законы о делопроизводстве подписал президент страны Милош Земан. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщили в издании Novinky.cz.

До этого в Чехии к женской фамилии добавляли суффикс «ова», чтобы указать на женский род. Данное правило касалось и иностранных фамилий.

Так, например, канцлера Германии Ангелу Меркель в Чехии называли «Merkelová», а американского политика Хиллари Клинтон — «Klintonová».

Не использовать суффикс разрешалось только состоящим в браке с иностранцами гражданкам и имеющим вид на жительство в другой стране.

Ряд языковедов уже выступили против нововведения. Они считают, что устранение суффикса может привести к путанице, поскольку не будет понятно, идет ли речь в документах о мужчине или женщине.

Minval.az