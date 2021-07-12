В Великобритании в результате беспорядков после матча с Италией в финале Чемпионата Европы по футболу 19 полицейских оказались ранены, останавливая драки болельщиков, сообщает The Daily Express со ссылкой на британскую полицию.

«Наша полицейская операция в финале Euro2020 близится к завершению. Спасибо десяткам тысяч фанатов, которые проявили хорошее настроение и вели себя ответственно. В течение дня мы арестовали 49 человек за различные правонарушения. Офицеры будут работать всю ночь», — написали представители полиции в Twitter.

Полицейские уточнили, что основные столкновения произошли возле стадиона Уэмбли в Лондоне.

«К сожалению, 19 наших офицеров получили ранения, когда столкнулись с нестабильной толпой. Это совершенно недопустимо», — заявили в полиции.

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