Пожилая жительница Бельгии скончалась в результате заражения сразу двумя штаммами коронавируса — британским и южноафриканским. Об этом сообщает сообщает «Лайф» со ссылкой на AFP.

Так, в марте пациентку госпитализировали в городе Алст из-за того, что она несколько раз падала. В тот же день у неё подтвердился ковид. При этом сначала уровень кислорода в крови женщины был в норме, однако её состояние начало быстро ухудшаться. Анализы показали наличие в организме как альфа-, так и бета-штамма вируса. Спустя пять дней она скончалась. При этом медики отметили, что пациентка не была вакцинирована.

«Оба эти варианта в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей», — заметила молекулярный биолог Анна Ванкирберген.

Специалист добавила, что возможность одновременного заражения сразу двумя штаммами, «вероятно, недооценена», дальнейшее изучение очень важно.

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