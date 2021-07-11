Духовный лидер католиков и глава государства Ватикан Папа Римский Франциск впервые после перенесенной операции появился на публике. Понтифик произнес воскресную молитву с балкона больницы.

Ранее, 4 июля, Папа Римский Франциск перенес плановую операцию на толстую кишку.

«Благодарю вас всех, я остро ощутил вашу близость и поддержку от ваших молитв», — приводит его слова «Анадолу».

Понтифик также выразил признательность и поддержку медицинским работникам и персоналу больницы.

«В эти дни госпитализации я убедился, насколько важна хорошая медицинская помощь, доступная каждому, как в Италии, так и в других странах», — отметил Папа Римский.

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