Администрация США изучает запрос Гаити об отправке военнослужащих в эту страну после убийства президента Жовенеля Моиза для стабилизации там ситуации с безопасностью, заявил в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы анализируем запрос, как это было бы сделано при любом другом запросе о помощи здесь в Пентагоне. Мы изучаем его», — сказал он, добавив, что решение еще не принято.

Кирби добавил, что приоритет США — оказать Гаити помощь в расследовании обстоятельств нападения на Моиза. По его словам, которые приводит «Интерфакс» со ссылкой на Fox News, с этой целью в Гаити в воскресенье отправляется группа, в состав которой входят сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства внутренней безопасности.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что высокопоставленное официальное лицо в администрации президента накануне заявило, что у США на данный момент нет планов по оказанию военной помощи Гаити.

Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была тяжело ранена. В убийстве принимала участие группа наемников, в которой были «26 колумбийцев, опознанных по паспортам, а также двое американцев с Гаити», сообщил ранее начальник национальной полиции Гаити Леон Шарль на пресс-конференции.

Minval.az