Убивший 77 человек норвежский правый радикал Андерс Брейвик отправил 20 писем кинематографистам с предложением снять фильм о его жизни. Права на сценарий и автобиографическую книгу он оценил в семь миллионов фунтов.

По данным журналистов, 42-летний Брейвик, находящийся ныне в тюрьме, написал собственный сценарий фильма и биографию, права на которые собирается продать.

«Стремление Брейвика к славе, деньгам и свободе является оскорблением его жертв и их семей. То же самое и с его тюремной жизнью. Он никогда не извинялся за свои злодеяния и не собирается делать этого», — приводит слова источника «Лайф» со ссылкой на The Sun.

Осуждённый за массовое убийство также разослал приглашения на интервью в тюрьме. Биограф Осне Сейерстад, написавшая книгу о Брейвике, отметила, что он «никогда не проявлял раскаяния и ему нужна сцена, место, где можно поделиться своими мыслями и посланием, получить больше сторонников».

Согласно информации, Брейвик считает, что благодаря норвежскому либерализму, открытости и доступности информации у него есть все шансы продать права на свою историю жизни.

Minval.az