Столкновения между полицией и бандой на северо-западе Каракаса на этой неделе привели к гибели по меньшей мере 26 человек, в том числе четырех офицеров, и 38 человек получили ранения, сообщает Reuters, ссылаясь на министра внутренних дел Венесуэлы Кармен Мелендес.

Несколько дней интенсивного обстрела на улицах столицы заставили некоторых жителей покинуть свои дома и остановили движение в нескольких районах, поскольку власти в охваченном преступностью городе пытаются пресечь попытки банды расширить свою территорию.

Мелендес сказала, что 10 офицеров были ранены в столкновениях и что 22 преступника погибли. Она сказала, что около 28 гражданских лиц были ранены, некоторые из них погибли, хотя она не уточнила, сколько именно и не предоставила дальнейших подробностей.

На этой неделе правозащитники заявили, что в ходе столкновений погибли четыре человека. Активисты и политическая оппозиция в течение многих лет обвиняли правительство президента Николаса Мадуро в игнорировании и сокрытии жертв среди гражданского населения в ходе антитеррористических рейдов.

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