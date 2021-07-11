Бывший глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на воскресенье вместе с семьей покинул официальную резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, сообщает «Интерфакс».

«Чуть позднее полуночи семья Нетаньяху выехала из резиденции на улице Балфур», — заявил представитель семьи журналистам.

Накануне израильские СМИ сообщали, что близ резиденции заметили грузовики и чёрные автомобили Audi, задействованные в переезде семьи Нетаньяху.

Таким образом, Нетаньяху освободил резиденцию спустя почти месяц после того, как лишился власти. Выезд произошёл немного позднее срока, установленного соглашением с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В соотвествии с соглашением, Нетаньяху должен был покинуть резиденцию накануне, 10 июля.

Minval.az