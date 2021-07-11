Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар осудил антитурецкие высказывания греческого коллеги Николаоса Панайотопулоса.

«Греция продолжает придерживаться провокационной, не признающей закон, бескомпромиссной позиции, направленной на эскалацию напряженности», — сказал министр агентству «Анадолу».

Греческая сторона не соблюдает даже соглашения, подписанные самими Афинами, подчеркнул Акар.

Ранее, выступая на панельных обсуждениях, глава оборонного ведомства Греции назвал действия Анкары противоречащими нормам международного права и несущими риск деэскалации во всем регионе.

Высказывания Панагиотопулоса противоречат недавним конструктивным переговорам между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом, а также усилиям по деэскалации напряженности в летнем периоде, считает Акар.

«Призываем моего уважаемого коллегу отказаться от эгоизма и сентиментальности, мыслить и говорить разумно, логично, справедливо и объективно, в рамках международного права, договоров и добрососедских отношений между двумя странами, сказал глава Минобороны Турции.

По словам Акара, стремление к созданию благоприятной атмосферы между двумя странами должно быть обоюдным и если в Афинах хотят сохранения позитивной атмосферы, то должны избегать провокационных заявлений и действий, учитывая близость турецкого и греческого народов, продолжил министр.

Греция под любым предлогом выступает против всего, что принесет хоть малейшую пользу Турции, отметил министр.

«Анкара, в свою очередь, настаивает на соблюдении норм международного права, прозрачности и добрососедских отношениях. Наиболее верный путь достижения мира и стабильности для соседней Греции — как можно скорее отказаться от экспансионистского подхода и положить конец своим непримиримым и провокационным заявлениям и действиям»,- сказал глава оборонного ведомства Турции.

Акар вновь подчеркнул, что Турция не претендует на территории какого-либо государства.

«Однако Анкара полна решимости и способна отстоять права и интересы в своих территориальных водах, в том числе в акватории Кипра», — добавил Акар.

Minval.az