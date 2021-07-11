

Госдепартамент США рассматривает планы сокращения числа сотрудников посольства в Кабуле в связи с осложнением ситуации с безопасностью.

По информации The Wall Street Journal, персонал посольства, который превышает 4000 человек (около 1400 — граждане США), может быть значительно сокращён, вплоть до увольнения местных подрядчиков и вывоза американцев на родину, передает телеграм-канал «Военный обозреватель».

Один из негативных сценариев предусматривает сохранение минимального персонала для функционирования диппредставительства.

Minval.az