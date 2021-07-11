

Китай выражает решительный протест США и примет необходимые меры для защиты свои законных интересов в связи с внесением 23 китайских компаний в чёрный список, говорится в распространённом заявлении министерства коммерции КНР.

Ранее минторг США внес в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе ряд китайских компаний. В частности, одним из них приписывается причастность к «нарушениям прав человека» и использованию «высокотехнологичного наблюдения» в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян- Уйгурском автономном районе Китая. Другие же компании КНР вовлечены в «деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США». США ранее обвинили КНР в геноциде уйгурского народа — титульной нации Синьцзян-Уйгурского автономного района. Пекин эти обвинения категорически отрицает.

«США, обобщая концепцию национальной безопасности, злоупотребляя мерами экспортного контроля, игнорируя факты, вновь под предлогом прав человека включили 23 китайские организации в негативный список. Это необоснованное давление на китайские компании и серьезное нарушение международных экономических и торговых правил. Китай решительно выступает против этого», — говорится в заявлении.

Торговое ведомство Китая потребовало США «немедленно исправить свои ошибочные действия» и пригрозило ответными мерами.

«Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — говорится в заявлении.

Minval.az