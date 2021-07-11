

Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся пыткам перед тем, как его застрелили наемники. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф.

«Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит и его будут пытать в своем доме», — цитирует Жозефа ТАСС.

Жозеф отметил, что сейчас находится в шоке, как и весь народ страны, и не может сказать, развернулась ли уже в Гаити борьба за власть.

По его словам, он не интересуется этим вопросом, а хочет добиться правосудия для убитого Моиза.

Напомним, 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убили его. Также они серьезно ранили его жену. Власти страны подтвердили, что преступление совершили вооруженные иностранцы.

Minval.az