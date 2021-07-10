Болельщицу сборной Англии Нину Фаруки уволили после того, как она попала в телетрансляцию матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания, сообщает Daily Mail.

Ее подруга выиграла билет на матч и пригласила Нину с собой. Факури думала, что ее не отпустят с работы и сказала начальству, что заболела.

«Они сказали, что видели, что я была на игре. Я призналась в этом. Но сожаления об этом вообще нет, и мне сказали, что все, я уволена. Немного сожалею об этом, ведь никто не хочет, чтобы его уволили. Но я бы жалела и ненавидела себя, если бы пропустила матч. Я бы сделала это снова», — сказала Факури.

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