Турция продолжит поддерживать процесс внутреннего примирения в Палестине. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении канцелярии турецкого лидера по итогам переговоров президентов Турции и Государства Палестины Тайипа Эрдогана и Махмуда Аббаса в Стамбуле.

«Президент заявил, что Турция будет продолжать поддерживать процесс внутреннего примирения в Палестине. Он также выразил удовлетворение позитивным ходом развития двусторонних отношений во всех областях, от экономики и торговли до культуры, образования и туризма», — отмечается в сообщении.

Minval.az