Богатейший человек мира и основатель компании Amazon Джефф Безос увеличил состояние на 10,6 миллиарда доларов. Сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда долларов — эта сумма побила предыдущий рекорд Безоса.

По информации Forbes, акции Amazon выросли на 5,9 процента на этой неделе, в результате состояние бывшей супруги Безоса Маккензи Скотт, получившей 4 процента акций компании, выросло на 3,5 миллиарда долларов, до 62,5 миллиардов долларов.

Как сообщает Forbes, рост акций Amazon может быть связан с отказом Минобороны США от проекта облачного сервиса стоимостью 10 миллиардов долларов с Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), который должна была реализовывать Microsoft. За контракт боролись также Amazon, считавшаяся фаворитом, Google и Oracle.

Amazon подала в суд, так как в компании считают, что на решение военного министерства повлиял бывший президент США Дональд Трамп, который якобы питает личную неприязнь к Безосу.

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