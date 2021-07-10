Вспышка холеры в Нигерии унесла за последние шесть месяцев жизни 325 человек в 15 штатах страны и столичном округе Абуджа, которые оказались в ее эпицентре. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на новейшие данные, представленные национальным центром по борьбе с болезнями (NCDC).

Всего за первую половину 2021 года холера была выявлена в указанных регионах у 14 343 человек, говорится в заявлении центра. На возрастную группу от 5 до 14 лет приходится 27% от всех зарегистрированных случаев заболевания холерой.

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