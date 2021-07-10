Ситуация с COVID-19 в Иране ухудшается, есть вероятность столкнуться с пятой волной заболевания, заявил президент Хасан Роухани.

«В южных и юго-восточных районах страны наблюдалось распространение «дельта»-штамма коронавируса. Власти пытались купировать его, однако этот штамм проник в другие провинции, и ситуация заметно ухудшилась по сравнению с предыдущими неделями», — сказал он на заседании комитета по борьбе с коронавирусом.

Роухани подчеркнул, что несмотря на то, что в стране есть возможность прививать по 500 тысяч граждан ежедневно, необходимо соблюдать рекомендации по предотвращению распространения вируса.

«Возможно, пятая волна уже началась», — заявил президент.

Minval.az