Британская благотворительная организация Population Matters (выступает за сохранение оптимальной численности населения) вручит принцу Гарри и его супруге Меган Маркл награду £500 ($695) за решение не заводить больше двух детей. Об этом 10 июля сообщает Sky News.

«Меньшая по размеру семья снижает наше влияние на Землю и дает больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете», — заявили в организации.

Там также выразили благодарность паре за то, что они «приняли это просвещенное решение, и за то, что они подтвердили, что маленькая семья также является счастливой семьей».

Полученные от организации средства супруги смогут пожертвовать на любую благотворительность по своему выбору.

Сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи родился 6 мая 2019 года, их дочь Лилибет Диана появилась на свет 4 июня этого года.

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