Семьдесят семь мирных жителей пострадали и четверо погибли за последние три дня в ходе столкновений между властями и талибами в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис. Об этом сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на сотрудника больницы.

Ранее сообщалось, что военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения Талибан. За день до этого по сообщениям СМИ, талибы ворвались в тюрьму в Калайи-Нау и освободили всех заключенных. В городе после нападения боевиков начались уличные бои.

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