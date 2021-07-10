Канцлер Австрии Себастьян Курц и его избранница Сюзанна Тир ожидают первого ребенка. Об этом Курц сообщил на своей странице в Facebook, выложив фото с Тир.

Мы очень рады и благодарны за то, что нас скоро будет трое. Нас ждет прекрасная совместная задача, которой мы с предвкушением ждем», — написал Курц.

При этом глава австрийского правительства подчеркнул, что и в дальнейшем будет держать в тайне свою личную жизнь.

В ведомстве федерального канцлера отмечают, что пара ожидает первенца в конце ноября или начале декабря.

Minval.az