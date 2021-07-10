Cтратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) Tennessee типа Ohio Военно-морских сил (ВМС) США получила пассивную гидролокационную систему Large Vertical Array (LVA), обеспечивающую обзор почти в 360 градусов, что уменьшает область «слепого пятна» в районе кормовой части субмарины, пишет The Drive.

Издание, называя данную подлодку «самым разрушительным оружием на Земле», отмечает, что новый гидролокатор работает, вероятно, на средних и высоких частотах. Согласно The Drive, усовершенствование позволит данной субмарине лучше обнаруживать вражеские подлодки.

Помимо этого, LVA будут получать перспективные АПЛ типа Virginia.

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