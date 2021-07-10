Президент США Джо Байден в ходе своего выступления забыл имя главы министерства здравоохранения и социальных служб страны Хавьера Бесерры.

Соответствующие видео было размещено в Twitter издания Insider Paper.

В прямом эфире телеканала C-SPAN глава Белого дома назвал министра по имени — Хавьер. Однако после этого американский лидер запнулся и назвал главу ведомства «господин секретарь».

В декабре прошлого года политик неправильно произнес имя Бесерры, который тогда еще был кандидатом на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб, но позже исправился.

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