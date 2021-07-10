Власти Гаити обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры, после убийства президента Жовенеля Моиза.

Ранее подобный запрос власти Гаити отправили и в США, попросив прислать ограниченный контингент в 500 человек для защиты инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем.

Письмо офиса премьер-министра Гаити, направленное представительству ООН в Гаити, датируется 7 июля. Как отмечает агентство Рейтер, цель просьбы заключается в «поддержке усилий национальной полиции, направленных на восстановление безопасности и общественного порядка на всей территории».

В офисе генсека ООН сообщили РИА Новости, что получили письмо гаитянских властей и в настоящее время изучают его. При этом в организации отметили, что решение об отправке контингента должен принимать Совет Безопасности.

Постпред Норвегии Мона Йуул ранее заявила, что Совбез ООН пока не рассматривает вероятность возврата миротворцев в Гаити. В 2019 году организация объявила о завершении миротворческой миссии в этой стране, длившейся 15 лет.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.

Правоохранительные органы страны в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству, 26 из них граждане Колумбии, еще двое — граждане США гаитянского происхождения. Всего, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.

Власти Колумбии заявили, что по подозрению в причастности к преступлению задержаны отставные военные этой страны, пишет РИА Новости.

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