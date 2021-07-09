Оперативная группа, возглавляемая начальником Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковником Анатолием Сидоровым, 8 июля совершила облет участка таджикско-афганской границы, сообщает в пятницу пресс-центр ОДКБ.

Согласно сообщению, оперативная группа посетила 9 погранотряд («Калай-Хумб»).

«Группа офицеров ознакомилась на местности с порядком обеспечения охраны таджикско-афганской границы военнослужащими Пограничных войск Республики Таджикистан, укомплектованностью подразделений личным составом, вооружением и специальной техникой. Был изучен порядок взаимодействия с подразделениями Вооруженных Сил Республики Таджикистан, выделенными для усиления охраны государственной границы», — говорится в сообщении.

Оперативная группа осмотрела район границы Таджикистана, где был зафиксирован наиболее многочисленный переход со стороны Афганистана военнослужащих правительственных войск Исламской Республики с оружием (более 200 военнослужащих).

«Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров высоко оценил степень готовности подразделений Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан к обеспечению безопасности на таджикско-афганской границе. Посещение участка таджикско-афганской границы дало возможность оперативной группе объективно оценить состояние дел на местности и способствовало выработке объективных предложений по снижению напряженности на таджикско-афганской границе и подготовке предложений по совместным мерам в формате ОДКБ», — отмечается в информации.

Minval.az