

В Токио ровно за две недели до церемонии открытия летней Олимпиады доставлен олимпийский огонь. Губернатор японской столицы Юрико Коике утром в пятницу, 9 июля, приняла огонь в ходе церемонии, проходившей в дождливую погоду в олимпийском парке «Комазава».

Накануне организаторы Олимпиады и правительство Японии, на фоне нового всплеска заражений коронавирусом в стране, приняли решение проводить Олимпийские игры 23 июля — 8 августа без зрителей.

Эстафета олимпийского огня стартовала в марте и была призвана пробудить энтузиазм в связи с грядущей Олимпиадой, однако из-за коронавируса ее пришлось отменить на дорогах общего пользования в Токио и многих других городах. Скромная церемония по случаю доставки огня в Токио прошла в одном из пригородов столицы лишь в присутствии небольшого числа журналистов и официальных лиц.

Minval.az