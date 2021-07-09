Обитающие в основном в Китае гигантские панды больше не находятся под угрозой исчезновения. Но все еще являются уязвимой группой, передает Би-би-си.

Гигантские панды в основном обитают на территории Китая, но часть животных страна передает другим государствам в дипломатических целях. Долгое время они были на грани исчезновения, но благодаря усилиям КНР и международной помощи их популяцию удалось значительно увеличить. Сейчас в дикой природе обитают примерно 1800 гигантских панд.

Китайские официальные лица объявили, что вид больше не находится под угрозой полного исчезновения, но в то же время остается уязвимым видом. Неравнодушные пользователи Сети поздравили людей, вовлеченных в многолетний процесс спасения гигантских панд, и поблагодарили за неоценимый вклад.

Minval.az