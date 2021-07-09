

Папа Римский Франциск, который ранее был прооперирован, возобновил работу. Как сообщил в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, понтифик собирается провести воскресную проповедь с десятого этажа больницы им. Агостино Джемелли, где он сейчас проходит лечение.

«Он возобновил работу, — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. В воскресенье проповедь будет произнесена с десятого этажа больницы Джемелли». Бруни добавил, что понтифик уже сам провел мессу в присутствии тех, кто находится с ним в эти дни.

В понедельник глава пресс-службы сообщил, что Франциск проведет в больнице около семи дней «при отсутствии осложнений».

О госпитализации понтифика для проведения плановой операции симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) стало известно 4 июля. Он находится в римской больнице имени Агостино Джемелли, врача-францисканца, в которой проходил лечение и его предшественник Иоанн Павел II.

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