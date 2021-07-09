

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на призыв Парижа не признавать вакцины, которые создали в России и КНР.

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь заявил, что во время пандемии нельзя политизировать вопросы, от решения которых зависят человеческие жизни.

«Мы решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами. Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций», — сказал он.

Против лицензирования препаратов российского и китайского производства высказался госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Он обратился к странам Европейского союза и призвал их не признавать вакцины.

Minval.az